I 40 anni del Museo Gemmellaro studiosi e ricercatori di tutta Europa a Palermo
Palermo crocevia della ricerca scientifica e del dibattito sulla biodiversità in occasione dei 40 anni dalla riapertura del museo di paleontologia Gemmellaro dell'Università. L'anniversario coincide infatti con un evento scientifico di rilievo internazionale che porrà la nostra città al centro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Non perdere l’opportunità di partecipare all’evento speciale in occasione dei 20 anni del sottomarino Enrico Toti al Museo domenica 7 dicembre. Prenota il tuo posto per salire a bordo e rivivere le emozioni dei marinai durante le lunghe navigazioni. - facebook.com Vai su Facebook
In occasione dei 25 anni del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana, le @gallerieditalia ospitano la mostra Riccardo Ghilardi. Piano sequenza la Mole. ? Info: eventi.comune.torino.it/calendario/ric… #Torino #TorinoThePlaceToBe @turismotori Vai su X
Dopo 40 anni il Mugar. La Garfagana ha il suo museo archeologico - All’interno dell’ex convento Sant’Anna trovano posto le vestigia delle attività umane di tutta la Valle attraverso i millenni passati. Come scrive lanazione.it