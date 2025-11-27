I 150 anni della chiesa delle Grazie Mostra concerti e itinerario guidato
L’anniversario. Nel 1875 veniva eretto il nuovo tempio, da domani l’esposizione sulla sua storia. Monsignor Ottolini: «Forte il legame col quartiere del centro». Il 7 dicembre Messa col Vescovo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Riapre dopo 50 anni la Chiesa di Santa Caterina dei Funari a Roma: restauri completati https://www.lacapitale.it/articolo/riapertura-chiesa-santa-caterina-dei-funari-roma - facebook.com Vai su Facebook
La Chiesa di Santa Caterina dei Funari riapre dopo 50 anni ift.tt/ibwNT5S Vai su X
I 150 anni della chiesa delle Grazie. Mostra, concerti e itinerario guidato - Nel 1875 veniva eretto il nuovo tempio, da domani l’esposizione sulla sua storia. Riporta ecodibergamo.it