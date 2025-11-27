I 150 anni della chiesa delle Grazie Mostra concerti e itinerario guidato

Ecodibergamo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anniversario. Nel 1875 veniva eretto il nuovo tempio, da domani l’esposizione sulla sua storia. Monsignor Ottolini: «Forte il legame col quartiere del centro». Il 7 dicembre Messa col Vescovo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

i 150 anni della chiesa delle grazie mostra concerti e itinerario guidato

© Ecodibergamo.it - I 150 anni della chiesa delle Grazie. Mostra, concerti e itinerario guidato

News recenti che potrebbero piacerti

150 anni chiesa grazieI 150 anni della chiesa delle Grazie. Mostra, concerti e itinerario guidato - Nel 1875 veniva eretto il nuovo tempio, da domani l’esposizione sulla sua storia. Riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: 150 Anni Chiesa Grazie