Il panorama dei personaggi più potenti in Jujutsu Kaisen comprende sorcerer e spiriti maledetti che si distinguono per la loro forza e competenza in battaglia. La serie, molto apprezzata come uno dei più innovativi manga sh?nen della nuova generazione, presenta un’ampia gamma di protagonisti dalle tecniche avanzate e dai poteri devastanti. Questo approfondimento evidenzia le figure di maggior rilievo, analizzando le loro capacità e i punti di forza che li collocano ai vertici della scala di potenza dell’universo di Jujutsu Kaisen. ryomen sukuna: il sovrano dei maledetti. il terrore dell’era Heian e il suo potere oggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - I 10 maghi più potenti di jujutsu kaisen classificati