Hyperlocal racconta Rebibbia dal 28 novembre al 18 dicembre una mostra fotografica a cielo aperto per raccontare la quotidianità della popolazione carceraria

"Un Mondo alla rovescia": il nuovo Hyperlocal racconta Rebibbia. Dal 28 novembre al 18 dicembre, in occasione del Giubileo dei Detenuti, la piattaforma editoriale torna con un nuovo progetto dedicato al polo penitenziario più grande d'Italia. Dalla prigione al quartiere, una mostra a cielo aperto per raccontare le storie e la quotidianità dei detenuti e di chi negli anni si è confrontato con il carcere in modi diversi Veduta dall'alto di Rebibbia, Archvio Lenci Ingresso di Rebibbia, Archivio Lenci (c) Guido Gazzilli Dal progetto Camera Oscura a cura di Tano D'Amico (c) Tano D'Amico Una città nella città.

