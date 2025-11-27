Hyperlocal racconta Rebibbia dal 28 novembre al 18 dicembre una mostra fotografica a cielo aperto per raccontare la quotidianità della popolazione carceraria

Romadailynews.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un Mondo alla rovescia”: il nuovo Hyperlocal racconta Rebibbia. Dal 28 novembre al 18 dicembre, in occasione del Giubileo dei Detenuti, la piattaforma editoriale torna con un nuovo progetto dedicato al polo penitenziario più grande d’Italia. Dalla prigione al quartiere, una mostra a cielo aperto  per raccontare le storie e la quotidianità dei detenuti e di chi negli anni si è confrontato con il carcere in modi diversi  Veduta dall’alto di Rebibbia, Archvio Lenci Ingresso di Rebibbia, Archivio Lenci (c) Guido Gazzilli    Dal progetto Camera Oscura a cura di Tano D’Amico (c) Tano D’Amico   Una città nella città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

hyperlocal racconta rebibbia dal 28 novembre al 18 dicembre una mostra fotografica a cielo aperto per raccontare la quotidianit224 della popolazione carceraria

© Romadailynews.it - Hyperlocal racconta Rebibbia, dal 28 novembre al 18 dicembre una mostra fotografica a cielo aperto per raccontare la quotidianità della popolazione carceraria

Scopri altri approfondimenti

hyperlocal racconta rebibbia 28Hyperlocal racconta Rebibbia, dal 28 novembre al 18 dicembre una mostra fotografica a cielo aperto per raccontare la quotidianità della popolazione carceraria - Dal 28 novembre al 18 dicembre, in occasione del Giubileo dei Detenuti, la piattaforma ... Segnala romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Hyperlocal Racconta Rebibbia 28