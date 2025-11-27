La Furia dei Monsoni é il secondo capitolo della saga Hurricane Wars di Thea Guanzon, romanzo che parte da una fanfiction di Stars Wars tra Rey e Kylo Ren. Il romanzo é pubblicato in Italia da Mondadori e tradotto da Michele Di Palma. Trama. Dopo la fine delle Guerre degli Uragani e una vita trascorsa su fronti opposti, Talasyn, Ricamaluce sopravvissuta a un’infanzia in fuga, e Alaric, erede del trono imperiale e maestro della legione ombraforgiata, sono ora uniti da un’alleanza forzata, un matrimonio che dovrebbe garantire la pace tra i loro popoli. Ma la realtà è ben diversa da quel che sembra. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - HURRICANE WARS: LA FURIA DEI MONSONI di Thea Guanzon – Recensione