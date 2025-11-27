House of the dragon 3 cambia un dettaglio importante e sorprede i fan

innovazioni narrative nella terza stagione di house of the dragon. La terza stagione della popolare serie televisiva House of the Dragon si prepara ad affrontare un'evoluzione significativa nel raffigurare il personaggio di Rhaenyra Targaryen. Dopo il progressivo sviluppo della seconda stagione e la conclusione della Danza dei Draghi, i nuovi episodi puntano a immergere ancora di più il pubblico nel cuore della guerra civile Targaryen. Gli anticipi promozionali rivelano alcune modifiche sostanziali rispetto alla narrazione originale tratta dal libro Fire & Blood di George R.R. Martin, in particolare riguardo alla rappresentazione di Rhaenyra.

