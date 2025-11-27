Come nei peggiori incubi, a Hong Kong continua a crescere la conta delle vittime del devastante rogo che ha devastato il complesso residenziale Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po. Un incendio che è subito apparso drammatico, al punto che per le autorità cinesi è “uno dei peggiori disastri urbani nella storia della città”. L’ultimo bilancio, purtroppo ancora provvisorio perché ci sarebbero centinaia di dispersi, diffuso dai vigili del fuoco parla di almeno 55 morti, quattro dei quali deceduti dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. Nelle prime ore, il South China Morning Post aveva riferito di 44 vittime e di 279 persone ancora disperse, mentre le squadre di soccorso cercavano di farsi strada tra le torri annerite e gli appartamenti ridotti a camere di fumo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Hong Kong sotto shock: un vasto incendio devasta sette grattacieli nel quartiere di Wang Fuk Court, causando almeno 55 morti