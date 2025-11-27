Hong Kong incendio in complesso residenziale | ancora decine di dispersi 55 morti

Sono saliti a 55 i morti nell’ incendio di un complesso residenziale di grattacieli a Hong Kong divampato martedì sera. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, secondo cui circa 51 persone sono morte sul luogo del rogo, mentre altre quattro sono morte in ospedale per le ferite riportate. Sono decine i dispersi mentre in alcuni dei sette edifici del compound le fiamme non sono ancora state completamente domate. La Commissione indipendente contro la corruzione di Hong Kong (ICAC) ha dichiarato che avvierà un’indagine penale sui lavori di ristrutturazione del complesso residenziale Wang Fuk Court andato a fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hong Kong, incendio in complesso residenziale: ancora decine di dispersi. 55 morti

