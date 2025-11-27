Hong Kong il bilancio dell’incendio sale a 55 morti e più di 250 dispersi

Il 27 novembre i vigili del fuoco di Hong Kong sono ancora impegnati a estinguere l’incendio di un complesso residenziale che ha causato almeno 55 morti, mentre più di 250 persone risultano disperse, secondo un nuovo bilancio. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Hong Kong, il bilancio dell’incendio sale a 55 morti e più di 250 dispersi

Altri contenuti sullo stesso argomento

askanews. . Immagini del mega-incendio a Hong Kong - facebook.com Vai su Facebook

Torri di Hong Kong avvolte dalle fiamme: 44 morti e 279 dispersi. Non è suonato l'antincendio, 3 arresti Vai su X

Hong Kong, sale a 55 il bilancio dei morti del maxi incendio ai tre grattacieli: si cercano i sopravvissuti - L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima ... Da ilgazzettino.it

Hong Kong, il bilancio dell’incendio sale a 55 morti e più di 250 dispersi - Il 27 novembre i vigili del fuoco di Hong Kong sono ancora impegnati a estinguere l’incendio di un complesso residenziale che ha causato almeno 55 morti, mentre più di 250 persone risultano disperse, ... Riporta internazionale.it

Hong Kong, sale a 55 il bilancio dei morti del maxi incendio - L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima ... Lo riporta ilmessaggero.it