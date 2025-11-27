Hong Kong fiamme in un complesso residenziale | 65 vittime | Arrestati tre uomini con l' accusa di omicidio colposo | Polizia | rogo favorito da materiali non conformi

Tgcom24.mediaset.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine hanno riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni di persone intrappolate nell'edificio in cui è scoppiato il rogo. I residenti: "Non è scattato l'antincendio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

hong kong fiamme in un complesso residenziale 65 vittime arrestati tre uomini con l accusa di omicidio colposo polizia rogo favorito da materiali non conformi

© Tgcom24.mediaset.it - Hong Kong, fiamme in un complesso residenziale: 65 vittime | Arrestati tre uomini con l'accusa di omicidio colposo | Polizia: rogo favorito da materiali non conformi

Leggi anche questi approfondimenti

hong kong fiamme complessoHong Kong, incendio in complesso residenziale: ancora decine di dispersi. 55 morti - Sono saliti a 55 i morti nell'incendio di un complesso residenziale di grattacieli a Hong Kong divampato martedì sera. Si legge su msn.com

hong kong fiamme complessoMaxi incendio a Hong Kong, corsa contro il tempo per salvare vite: mancano all'appello 279 persone. Fiamme alimentate da impalcature in bambù - È di 44 morti, oltre 80 feriti e almeno 279 dispersi, il bilancio dell'incendio che ha devastato sette edifici in un complesso residenziale di Hong Kong Le fiamme, divampate mercoledì pomeriggio, hann ... Segnala affaritaliani.it

hong kong fiamme complessoIl video del mega incendio a Hong Kong, tre grattacieli avvolti dalle fiamme. Almeno 36 morti - Grave incendio in un complesso residenziale di Hong Kong: almeno tredici morti, centinaia evacuati e un vigile del fuoco tra le vittime. Da blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Hong Kong Fiamme Complesso