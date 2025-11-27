Hong Kong fiamme in un complesso residenziale | 65 vittime | Arrestati tre uomini con l' accusa di omicidio colposo | Polizia | rogo favorito da materiali non conformi

Le forze dell'ordine hanno riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni di persone intrappolate nell'edificio in cui è scoppiato il rogo. I residenti: "Non è scattato l'antincendio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hong Kong, fiamme in un complesso residenziale: 65 vittime | Arrestati tre uomini con l'accusa di omicidio colposo | Polizia: rogo favorito da materiali non conformi

