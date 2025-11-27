Hong Kong fiamme in un complesso residenziale | 55 vittime | Arrestati tre uomini con l' accusa di omicidio colposo

La polizia ha riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni di persone intrappolate nell'edificio in cui è scoppiato il rogo. I residenti: "Non è scattato l'antincendio".

Hong Kong, sale a 44 morti il bilancio dell'incendio

Hong Kong, rogo in un complesso residenziale: tre uomini arrestati per omicidio colposo

Maxi incendio a Hong Kong, corsa contro il tempo per salvare vite: mancano all'appello 279 persone. Fiamme alimentate da impalcature in bambù - È di 44 morti, oltre 80 feriti e almeno 279 dispersi, il bilancio dell'incendio che ha devastato sette edifici in un complesso residenziale di Hong Kong Le fiamme, divampate mercoledì pomeriggio, hann ...

Incendio in un complesso residenziale a Hong Kong, ci sono vittime - Sono passate 24 ore dal primo allarme, ma le fiamme che hanno devastato il complesso residenziale Wang Fuk non sono ancora del tutto spente ...

A Hong Kong si cercano centinaia di dispersi - A Hong Kong si stanno cercando ancora 279 persone disperse nell'enorme incendio che mercoledì si è sviluppato alla Wang Fuk Court, un grande complesso residenziale nel quartiere di Tai Po, nel nord es ...