Hong Kong fiamme in un complesso residenziale | 55 vittime | Arrestati tre uomini con l' accusa di omicidio colposo | Polizia | rogo favvorito da materiali non conformi

La polizia ha riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni di persone intrappolate nell'edificio in cui è scoppiato il rogo. I residenti: "Non è scattato l'antincendio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hong Kong, fiamme in un complesso residenziale: 55 vittime | Arrestati tre uomini con l'accusa di omicidio colposo | Polizia: rogo favvorito da materiali non conformi

Leggi anche questi approfondimenti

Ufficio di collegamento del governo centrale a Hong Kong, fare ogni sforzo per gestione incendio Alle prime ore del 27 novembre l'Ufficio di collegamento del governo centrale cinese nella Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong (RASHK) ha dira - facebook.com Vai su Facebook

Un vasto incendio è divampato in un complesso residenziale nel quartiere di Tai Po, a Hong Kong. Lo riferisce il South China Morning Post, spiegando che le fiamme hanno avvolto le impalcature di bambù di tutti gli 8 blocchi del complesso. Circa 700 person Vai su X

Maxi incendio a Hong Kong, corsa contro il tempo per salvare vite: mancano all'appello 279 persone. Fiamme alimentate da impalcature in bambù - È di 44 morti, oltre 80 feriti e almeno 279 dispersi, il bilancio dell'incendio che ha devastato sette edifici in un complesso residenziale di Hong Kong Le fiamme, divampate mercoledì pomeriggio, hann ... affaritaliani.it scrive

A Hong Kong si cercano centinaia di dispersi - A Hong Kong si stanno cercando ancora 279 persone disperse nell’enorme incendio che mercoledì si è sviluppato alla Wang Fuk Court, un grande complesso residenziale nel quartiere di Tai Po, nel nord es ... Scrive ilpost.it

Incendio in un complesso residenziale a Hong Kong, ci sono vittime - Sono passate 24 ore dal primo allarme, ma le fiamme che hanno devastato il complesso residenziale Wang Fuk non sono ancora del tutto spente ... Come scrive msn.com