Hong Kong fiamme in un complesso residenziale | 44 vittime | Arrestati tre uomini con l' accusa di omicidio colposo
La polizia ha riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni di persone intrappolate nell'edificio in cui è scoppiato il rogo. I residenti: "Non è scattato l'antincendio".
Il rogo è scoppiato al Wang Fuk Court, un grande complesso residenziale nel distretto Tai Po di Hong Kong alle 14.51 ora locale di mercoledì, le 7.51 in Italia
Maxi rogo a Hong Kong, molte persone intrappolate nei grattacieli in fiamme. Dense colonne di fumo visibili da chilometri di distanza
Grattacieli in fiamme a Hong Kong: almeno 12 morti - Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici.
Inferno a Hong Kong, almeno 36 morti e 279 dispersi: «Impalcature in bambù, polistirolo all'interno». A fuoco 8 grattacieli - Un complesso residenziale di Hong Kong è andato in fiamme e il bilancio è terribile: almeno 36 morti e centinaia di dispersi (il bilancio provvisorio è di 279).
Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: 36 morti e 279 dispersi - Decine di persone sono morte e altre sono rimaste ferite nell'enorme incendio che ha devastato un complesso residenziale di Hong Kong.