Hong Kong brucia Taiwan si prepara

L’inferno di fuoco che si è acceso ieri in diversi grattacieli residenziali nell’area di Tai Po, uno dei distretti di Hong Kong situato nei New Territories, che ha ucciso, per ora, almeno 36 person. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Hong Kong brucia, Taiwan si prepara

Leggi anche questi approfondimenti

Hong Kong, sale a 44 morti il bilancio dell'incendio - facebook.com Vai su Facebook

Un vasto incendio è divampato in un complesso residenziale nel quartiere di Tai Po, a Hong Kong. Lo riferisce il South China Morning Post, spiegando che le fiamme hanno avvolto le impalcature di bambù di tutti gli 8 blocchi del complesso. Circa 700 person Vai su X

Hong Kong brucia, Taiwan si prepara - L’incendio che ha devastato Tai Po, a Hong Kong, diventa un nuovo simbolo del logoramento provocato dal controllo autoritario di Xi Jinping, mentre da Taipei il presidente Lai Ching- Come scrive ilfoglio.it

Hong Kong brucia, maxi incendio divora tre grattacieli: 36 morti e centinaia di dispersi. Il bilancio si aggrava - L'incendio è scoppiato al Wang Fuk Court, un grande complesso residenziale nel distretto Tai Po di Hong Kong alle 14. Scrive affaritaliani.it

Tifone Ragasa su Taiwan, 14 morti e 124 dispersi. Allerta in Cina e Hong Kong - Il super tifone Ragasa ha colpito Taiwan, causando 14 morti, 18 feriti e 124 dispersi, con migliaia di evacuati e gravi danni nella contea di Hualien. Come scrive tg24.sky.it