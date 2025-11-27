Hong Kong | bilancio morti per l’incendio sale a 44

Hong Kong, 26 nov. (LaPresse) – Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime dell’incendio divampato in un complesso residenziale nel quartiere Tai Po di Hong Kong è salito ad almeno 44. Lo riporta la Cnn. Quaranta persone, hanno dichiarato le autorità, sono morte sul luogo dell’incendio, mentre le altre quattro sono decedute in ospedale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hong Kong: bilancio morti per l’incendio sale a 44

