Honda CB1000GT | sport tourer pepata Ecco come va

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Honda CB1000GT conserva tutto ciò che ha reso grande il marchio, facilità, equilibrio, comfort, aggiungendo quel pizzico di follia che molti aspettavano. Una sport tourer compatta che coccola nei trasferimenti, diverte tra le curve e sfodera un quattro cilindri, derivato Fireblade, dal carattere educato. fino a quando non si spalanca il gas. Con sospensioni elettroniche Showa Eera, valigie di serie e una dotazione quasi “full optional”, la CB1000GT vuole convincere testa e cuore. E ci riesce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

