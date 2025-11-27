Hojlund pesa sul bilancio | il Napoli e la Serie A tremano davanti al nuovo paletto Figc
"> Come evidenzia Il Mattino, il rigore sbagliato da Hojlund contro il Qarabag può essere perdonato, così come i soli due gol segnati finora. Quello che invece pesa – e non poco – è il costo complessivo dell’operazione: 50 milioni, tra i 6 del prestito e i 44 dell’obbligo di riscatto al verificarsi della prossima qualificazione Champions. Un macigno per il bilancio del Napoli e un problema destinato ad accompagnare il club anche nei prossimi anni. Secondo Il Mattino, non è un caso che nel recente Consiglio Federale il dg dell’Atalanta, Umberto Marino, abbia provato a spingere la richiesta – sostenuta in prima fila da De Laurentiis – di escludere gli Under 23 dal calcolo del nuovo indicatore del 70% sul “costo del lavoro allargato” previsto dalla Figc. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
