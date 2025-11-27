Ho provato a prendere Sarri la rivelazione in diretta lascia di sasso
La Lazio è pronta a tornare in campo in vista di sabato per sfidare il Milan reduce dalla vittoria nel derby contro l’Inter. I biancocelesti, che arrivano dal successo sul Lecce, sono a caccia di punti per un posto in Europa. Dopo un’estate complicata dal punto di vista del mercato con il club costretto a non acquistare nessuno, gli uomini di Sarri stanno trovando la giusta quadra e stanno pian piano risalendo la classifica. Rivelazione di mercato su Sarri (Ansa Foto) – tvplay.it Maurizio Sarri ha più volte affermato che il blocco del mercato ha rappresentato un problema non da poco per la squadra biancoceleste e di aver deciso di restare alla guida della squadra capitolina nonostante le difficoltà per amore della piazza. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Scopri altri approfondimenti
Riecco la solita bufala: «A Biancavilla sta girando un furgone rosso, hanno provato a prendere un bambino, attenti». Un messaggio che sta circolando a Biancavilla, a causa di un inutile passaparola. Tra condivisioni e inoltri, l'informazione priva di fondame - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, Sarri: "Nessun dissidio con la società. Niente rosso a McKennie? Ho provato una forte inca***tura" - 0 all’Olimpico di Roma nella sfida valida per l’ottava giornata di Serie A contro la Juventus: "Abbiamo ... Lo riporta calciomercato.com
Lazio, Sarri: "Di Dele-Bashiru parleremo domani. Cataldi e Gila? Nulla di grave" - L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro il Lecce, si sofferma in conferenza stampa sulle prestazioni dei singoli: “Dia? tuttomercatoweb.com scrive
Calcio: Lazio; Sarri, la squadra sta diventando un gruppo - Il primo tempo è stato di ottimo livello, nel secondo è salito il ritmo dell'avversario". Riporta ansa.it