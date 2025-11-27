Ho l’endometriosi | che possibilità ho di rimanere incinta con la PMA?
Buongiorno dottore, purtroppo soffro di endometriosi, e ho 35 anni. Sto cominciando a pensare di voler diventare mamma e sto provando a capire qual è il miglior approccio che tenga conto del mio caso. Volevo quindi sapere se in caso di endometriosi, le probabilità di gravidanza con la procreazione assistita sono simili a quelle delle altre donne o sono più basse. Grazie mille se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Altre letture consigliate
A volte, vivere con l’endometriosi assomiglia a questa immagine: un corpo che si muove tra rovi invisibili. Rovi che non si vedono dall’esterno, ma che avvolgono ogni gesto, ogni programma, ogni parte della giornata. Chi vive l’endometriosi conosce questa s - facebook.com Vai su Facebook