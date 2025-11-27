Hien autoritario Scamacca fermato due volte dai legni

CARNESECCHI 6,5. Non ha compiuto miracoli ma è stato sempre attento e puntuale nelle uscite. KOSSOUNOU 6,5. Attenta gara difensiva, senza sbavature, senza distrazioni. Sta crescendo. HIEN 7,5. Superba prestazione difensiva. Non concede nulla al pericoloso. DJIMSITI 6,5. Chiude ogni spazio dal suo lato a Gotze, dirige la difesa con esperienza e mestiere. BELLANOVA 7. Nel primo tempo tutte le accelerazioni arrivano dalla sua corsia, fa un buon lavoro anche in copertura. DE ROON 7. Tanto lavoro in mezzo, contrasti, recuperi, passaggi per far ripartire la manovra. EDERSON 7,5. Ritrova il gol e torna protagonista dopo un avvio di stagione frenato anche per i problemi al ginocchio, ora superati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

