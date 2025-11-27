Hermoso Dybala e Bailey recuperati | in Europa la Roma ritrova tre pedine chiave

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore in campo dal 1’ con il Midtjylland, la Joya e il giamaicano in panchina. Olimpico verso il doppio sold out. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

hermoso dybala e bailey recuperati in europa la roma ritrova tre pedine chiave

© Gazzetta.it - Hermoso, Dybala e Bailey recuperati: in Europa la Roma ritrova tre pedine chiave

Approfondisci con queste news

hermoso dybala bailey recuperatiHermoso, Dybala e Bailey recuperati: in Europa la Roma ritrova tre pedine chiave - Il difensore in campo dal 1’ con il Midtjylland, la Joya e il giamaicano in panchina. gazzetta.it scrive

hermoso dybala bailey recuperatiRoma, emergenza finita: Gasperini recupera Dybala, Bailey e Hermoso per il Midtjylland - Torna l’ Europa League e dunque torna la Roma sul palcoscenico europeo, che sfiderà il Midtjylland all’ Olimpico domani alle ore 18. Secondo gonfialarete.com

hermoso dybala bailey recuperatiDybala e Bailey recuperati per il NapolI? Arriva l'annuncio di Gasperini - L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Midtjylland di domani in Europa League. Da tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Hermoso Dybala Bailey Recuperati