HbbTV Istanbul | Networking Che Vale un Anno di Lavoro ??

Il 13° HbbTV Symposium di Istanbul ha celebrato un traguardo storico con 100 milioni di case raggiunte in Europa più 34 milioni nell'area MENA. Il 12-13 novembre 2025 broadcaster, produttori e operatori si sono riuniti in Turchia per discutere il futuro della Connected TV in un ecosistema frammentato su oltre una dozzina di sistemi operativi diversi? #HbbTV #ConnectedTV #Istanbul2025 #CTVEcosyst. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - HbbTV Istanbul: Networking Che Vale un Anno di Lavoro ??

Altri contenuti sullo stesso argomento

@HbbTV_official Istanbul 2025 conferma l’espansione globale e accelera la rivoluzione della Connected TV Il simposio internazionale mostra l’avanzata di HbbTV tra Europa e MENA, evidenziando pubblicità personalizzata, interoperabilità e nuovi modelli di Vai su X

HbbTV Istanbul 2025 conferma l’espansione globale e accelera la rivoluzione della Connected TV Il simposio internazionale mostra l’avanzata di HbbTV tra Europa e MENA, evidenziando pubblicità personalizzata, interoperabilità e nuovi modelli di distribuzi - facebook.com Vai su Facebook

HbbTV Istanbul 2025 conferma l’espansione globale e accelera la rivoluzione della Connected TV - Il "13th HbbTV Symposium and Awards", svoltosi il 12 e 13 novembre 2025 a Istanbul, ha messo in luce l'accelerazione nell'adozione internazionale di ... Si legge su digital-news.it

HbbTV Symposium & Award Istanbul 2025: monetizzazione e pubblicità personalizzata per TV connessa - L'Associazione HbbTV è lieta di annunciare che il “13esimo HbbTV Symposium and Award” si terrà il 12 e 13 novembre 2025 a Istanbul, in Turchia. digital-news.it scrive

Sviluppato a partire dal 2009, il nuovo standard armonizza le varie piattaforme di trasmissione, permettendo all'utente di accedere a servizi TV - Negli ultimi anni il mondo televisivo è stato caratterizzato da diverse novità che ne hanno un po’ rivoluzionato il funzionamento. Riporta libero.it