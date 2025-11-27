Hawaii trascina una tartaruga per farsi un selfie
Un video, girato sulla battigia di East Honolulu (Hawaii), ha scatenato indignazione: nelle immagini si vede un uomo afferrare una tartaruga marina ferma sulla riva e tirarla su con forza, con l’unico scopo di scattarsi una foto. La clip ha raccolto commenti durissimi, con molti che definiscono la scena inquietante e disgustosa. Toccare o disturbare le tartarughe marine alle Hawaii è severamente vietato. Le normative locali, infatti, impongono di mantenere almeno tre metri di distanza e proibiscono qualsiasi tipo di interazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
