Hawaii trascina una tartaruga per farsi un selfie

Tgcom24.mediaset.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video, girato sulla battigia di East Honolulu (Hawaii), ha scatenato indignazione: nelle immagini si vede un uomo afferrare una tartaruga marina ferma sulla riva e tirarla su con forza, con l’unico scopo di scattarsi una foto. La clip ha raccolto commenti durissimi, con molti che definiscono la scena inquietante e disgustosa. Toccare o disturbare le tartarughe marine alle Hawaii è severamente vietato. Le normative locali, infatti, impongono di mantenere almeno tre metri di distanza e proibiscono qualsiasi tipo di interazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

hawaii trascina una tartaruga per farsi un selfie

© Tgcom24.mediaset.it - Hawaii, trascina una tartaruga per farsi un selfie

Altri contenuti sullo stesso argomento

hawaii trascina tartaruga farsiUomo molesta una tartaruga alle Hawaii per farsi una foto, scoppia la polemica sul Web: “Disgustoso e inquietante” - Video di un turista che solleva una tartaruga marina protetta alle Hawaii fa indignare i social e scattano le indagini ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

hawaii trascina tartaruga farsiCostringe una tartaruga a fare una foto: il video virale spiegato dall’esperto: “È maltrattamento” - Un turista alle Hawaii forza una tartaruga verde (Chelonia mydas) per scattare una foto, manipolandola in maniera dannosa ... Come scrive msn.com

Trascina una tartaruga a riva per scattarsi una foto: il folle gesto alle Hawaii (che può costare un anno di carcere) - Un video virale mostra un uomo che trascina una tartaruga alle Hawaii per una foto: un gesto folle solamente per apparire. Come scrive greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Hawaii Trascina Tartaruga Farsi