Harry Potter | il dettaglio dei film che ancora oggi non ha senso dopo 20 anni
l’incongruenza nella rappresentazione della pozione polisucco nella saga di Harry Potter. Un dettaglio spesso discusso tra gli appassionati della saga di Harry Potter riguarda l’uso della Pozione Polisucco e le sue implicazioni sul modo in cui i personaggi cambiano voce e aspetto durante le trasformazioni. Sebbene l’universo creato da J.K. Rowling si sia mantenuto generalmente fedele ai libri, alcune discrepanze sono emerse nel corso degli anni tra le rappresentazioni cinematografiche e la narrazione originale. le differenze tra il libro e il film sulla trasformazione di Malocchio Moody. Nel film La Camera dei Segreti, Harry e Ron, try facendo uso della Pozione Polisucco, si trasformano fisicamente in Crabbe e Goyle per infiltrarsi nella sala comune di Serpeverde e scoprire maggiori dettagli sulla fuga di Malfoy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
