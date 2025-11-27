HandiCrea spegne 30 candeline Il ricordo di Graziella Anesi | Uno sguardo proiettato al futuro

Trentotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre decenni di battaglie per l’eliminazione di ogni tipo di barriera architettonica e culturale per costruire una società più inclusiva verso le persone con disabilità. È questo il traguardo raggiunto quest’anno dalla Cooperativa HandiCrea, che mercoledì 26 novembre ha festeggiato il suo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

handicrea spegne 30 candeline il ricordo di graziella anesi uno sguardo proiettato al futuro

© Trentotoday.it - HandiCrea spegne 30 candeline. Il ricordo di Graziella Anesi: “Uno sguardo proiettato al futuro”

News recenti che potrebbero piacerti

handicrea spegne 30 candelineLa biblioteca spegne le prime 30 candeline - La biblioteca Clemente Mezzini compie 30 anni e celebra questo traguardo con una festa che abbraccia memoria, cultura e spirito di comunità. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Handicrea Spegne 30 Candeline