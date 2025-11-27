HandiCrea spegne 30 candeline Il ricordo di Graziella Anesi | Uno sguardo proiettato al futuro
Tre decenni di battaglie per l’eliminazione di ogni tipo di barriera architettonica e culturale per costruire una società più inclusiva verso le persone con disabilità. È questo il traguardo raggiunto quest’anno dalla Cooperativa HandiCrea, che mercoledì 26 novembre ha festeggiato il suo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
