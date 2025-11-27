Hancko ammette | Contro l’Inter abbiamo faticato sul gol nel finale…

Inter News 24 Le parole di David Hancko, difensore dell’Atletico Madrid, dopo la vittoria in Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli. David Hancko ha parlato in zona mista dopo la vittoria dell’ Atletico Madrid contro l’ Inter. VITTORIA CONTRO L’INTER – Se guardate il nostro sorteggio in Champions League, abbiamo affrontato avversari difficili e abbiamo perso contro Liverpool e Arsenal. Oggi abbiamo affrontato un’Inter che aveva vinto tutte e quattro le partite precedenti, siamo molto contenti. GOL NEL FINALE – È stato molto importante perché l’atmosfera in questo stadio era incredibile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hancko ammette: «Contro l’Inter abbiamo faticato, sul gol nel finale…»

