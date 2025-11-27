Hair – The tribal love musical Omaggio alla voglia di libertà
I grandi titoli che hanno segnato la storia del genere, tra successi internazionali, cult del cinema italiano e spettacoli per tutta la famiglia compongono la Stagione musical del teatro Fraschini di Pavia. Il cartellone che accende il palcoscenico con ritmo, luce e passione si apre alle 20,30 di domani per dare il via a un percorso che attraversa epoche e immaginari, unendo la forza della musica dal vivo, la potenza della danza e l’energia contagiosa del teatro musicale. Primo appuntamento in programma è "Hair – The tribal love rock musical", lo spettacolo simbolo della controcultura anni Sessanta, manifesto di libertà, pace e ribellione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
