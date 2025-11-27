Ha portato il design italiano nel mondo | l' azienda brianzola vince il premio imprenditori dell' anno
Ha importato il design italiano nel mondo, affiancando ai valori della famiglia una strategia di successo in costante crescita. C'è anche la storica azienda di arredamento Molteni Group di Biassono fra i vincitori della XXVIII edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno.Da quasi un secolo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Milano l’ultima tappa del progetto itinerante che ha portato le opere di Lorenzo Gnata, Carla Tolomeo, Franco Mazzucchelli e Fulvio Morella, a dialogare con la linea dei forni di design di Gaggenau - facebook.com Vai su Facebook
Lavagne di ispirazione nella moda e design italiano - Le lavagne di ispirazione, o moodboard, rappresentano uno strumento fondamentale nel processo creativo italiano, dove moda e design si intrecciano con ... lifestyleblog.it scrive
EY premia l’eredità del design italiano firmato Molteni - In occasione della cerimonia per l’annuale premio Imprenditore dell’anno della società di consulenza, svoltasi questa sera a Piazza Affari, il presidente del gruppo di arredo è stato insignito del ric ... Come scrive msn.com