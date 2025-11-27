Ha portato il design italiano nel mondo | l' azienda brianzola vince il premio imprenditori dell' anno

Monzatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha importato il design italiano nel mondo, affiancando ai valori della famiglia una strategia di successo in costante crescita. C'è anche la storica azienda di arredamento Molteni Group di Biassono fra i vincitori della XXVIII edizione del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno.Da quasi un secolo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ha portato il design italiano nel mondo: l'azienda brianzola vince il premio imprenditori dell'anno

