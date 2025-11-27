Ha minacciato di uccidere la ex e impiccare i suoi cani arrestato a Catania 50enne per stalking

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Catania il 25 novembre 2025 per atti persecutori dopo aver minacciato di morte la ex fidanzata, pedinarla e maltrattare i suoi due cani, spingendola a chiamare la polizia in lacrime. La denuncia della vittima ha messo fine a settimane di vessazioni da parte del suo ex compagno, un catanese residente nel quartiere Librino. Secondo quanto riferito alla Squadra Volanti della Questura di Catania, l’uomo, sin dall’inizio della relazione, le impediva di frequentare amici e parenti, controllandola con continue videochiamate per accertarsi che fosse sola in casa. Dopo la rottura, il 50enne ha intensificato le condotte persecutorie: si appostava sotto l’abitazione della donna, la pedinava negli spostamenti e, appena scoperto che si era rifatta una vita, ha cominciato a minacciarla di morte, vantando il possesso di una pistola. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Ha minacciato di uccidere la ex e impiccare i suoi cani, arrestato a Catania 50enne per stalking

