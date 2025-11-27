Ha il divieto di frequentare locali ed è senza patente | beccato

Aveva una misura restrittiva in pendenza, ma non l'ha rispettata. I carabinieri della stazione di Bastia di Rovolon hanno denunciato in stato di libertà un 62enne, già noto alle forze dell’ordine, residente in provincia, per la violazione della misura di prevenzione del divieto di accesso ad aree. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Ha il divieto di frequentare locali ed è senza patente: beccato

