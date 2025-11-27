Ha il divieto di frequentare locali ed è senza patente | beccato

Padovaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva una misura restrittiva in pendenza, ma non l'ha rispettata. I carabinieri della stazione di Bastia di Rovolon hanno denunciato in stato di libertà un 62enne, già noto alle forze dell’ordine, residente in provincia, per la violazione della misura di prevenzione del divieto di accesso ad aree. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

ha il divieto di frequentare locali ed 232 senza patente beccato

© Padovaoggi.it - Ha il divieto di frequentare locali ed è senza patente: beccato

Altre letture consigliate

Ha il divieto di frequentare locali ed è senza patente: beccato - I carabinieri della stazione di Bastia di Rovolon hanno denunciato un 62enne per la violazione della misura di prevenzione del divieto di accesso ad aree urbane emessa lo scorso 5 novembre dal questor ... Da padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Divieto Frequentare Locali