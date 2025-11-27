GVM Care & Research porta la prevenzione cardiovascolare in piazza in occasione della Due Mari Marathon
Tarantini Time Quotidiano In occasione della prima edizione della Due Mari Marathon, che si corre a Taranto il prossimo 30 novembre, GVM Care & Research, gruppo ospedaliero italiano di cui D’Amore Hospital fa parte, promuove un’iniziativa di prevenzione e consapevolezza sulla salute cardiovascolare. Nel pallone tensostatico allestito da GVM Care & Research in piazza Giovanni XXIII a Taranto sarà, infatti, possibile sottoporsi ad un percorso gratuito di prevenzione delle patologie cardiache e del sistema circolatorio. L’iniziativa, realizzata con il supporto del CUST (Comitato Udine Staffetta Telethon) di Udine, si inserisce nella mission di Eleonora Sansavini, CEO GVM Puglia, supportata da Enrico Bellini, Direttore Operativo del D’Amore Hospital, di portare la salute sul territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
