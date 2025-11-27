GVM Care & Research porta la prevenzione cardiovascolare in piazza  in occasione della Due Mari Marathon

Tarantini Time Quotidiano  In occasione della prima edizione della Due Mari Marathon, che si corre a Taranto il prossimo 30 novembre,  GVM Care & Research, gruppo ospedaliero italiano di cui  D’Amore Hospital  fa parte, promuove un’iniziativa di prevenzione e consapevolezza sulla salute cardiovascolare. Nel  pallone tensostatico allestito da GVM Care & Research in piazza Giovanni XXIII  a Taranto sarà, infatti, possibile sottoporsi ad un  percorso gratuito di prevenzione delle patologie cardiache e del sistema circolatorio. L’iniziativa, realizzata con il supporto del  CUST (Comitato Udine Staffetta Telethon) di Udine, si inserisce nella mission di  Eleonora Sansavini, CEO GVM Puglia, supportata da  Enrico Bellini, Direttore Operativo del D’Amore Hospital, di portare la salute sul territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

