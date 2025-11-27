Guido Crosetto la proposta | Ripristinare la leva militare volontaria

"Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come ha fatto la Germania e la Francia? Se lo deciderà il Parlamento sì. Io penso di proporre, prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere - e su cui vorrei intervenissero tutti i partiti - che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto del numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista al Tg3. Quello francese di reintroduzione della leva "è uno schema non molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà ", ha precisato il ministro Guido Crosetto in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

