Guidare il cambiamento | Sviluppare competenze per leggere la complessità e anticipare il mercato

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE "Rigenerarsi significa non “cambiare una volta“, ma costruire una struttura aziendale capace di evolvere in modo continuativo, adattivo, quasi biologico. La rigenerazione è diversa dalla trasformazione. È come un organismo vivente che rigenera le sue cellule senza perdere la propria identità". A spiegare cosa significhi “renovation“ dal punto di vista dei direttori finanziari (o Cfo, chief financial officer) è Francesca Mariotti, presidente della sezione Toscana di Andaf-Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari, oltre che amministratrice delegata all’Afc in Nwg Spaso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

