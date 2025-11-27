FIRENZE "Rigenerarsi significa non “cambiare una volta“, ma costruire una struttura aziendale capace di evolvere in modo continuativo, adattivo, quasi biologico. La rigenerazione è diversa dalla trasformazione. È come un organismo vivente che rigenera le sue cellule senza perdere la propria identità". A spiegare cosa significhi “renovation“ dal punto di vista dei direttori finanziari (o Cfo, chief financial officer) è Francesca Mariotti, presidente della sezione Toscana di Andaf-Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari, oltre che amministratrice delegata all’Afc in Nwg Spaso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guidare il cambiamento: "Sviluppare competenze per leggere la complessità e anticipare il mercato"