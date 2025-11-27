Guida al weekend | i 10 eventi da non perdere fra mercatini canali e atmosfere natalizie

Bolognatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo weekend bolognese e il Natale che si avvicina sempre di più e molto velocemente: oltre ai negozi già ben addobbati per le feste (e il black-friday con tutte le sue offerte) i mercatini a tema ci sono già quasi tutti e tra profumi di biscotti e vin brulè e i banchetti con i personaggi del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

guida al weekend i 10 eventi da non perdere fra mercatini canali e atmosfere natalizie

© Bolognatoday.it - Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere fra mercatini, canali e atmosfere natalizie

Altri contenuti sullo stesso argomento

guida weekend 10 eventiLe 10 sagre in Emilia Romagna da non perdere questo weekend: la guida - Prosegue la stagione degli eventi in regione con un ricco calendario: il programma spazia dal gusto alla preparazione del periodo natalizio. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Sagre ed eventi in Italia: le più belle da scoprire nel weekend dal 9 al 10 agosto - È il weekend più vivace del mese, in concomitanza con la notte di San Lorenzo dove, per tradizione, si cercano le stelle cadenti. Come scrive siviaggia.it

guida weekend 10 eventiGuida agli eventi del weekend (28 – 30 novembre) - Date un’occhiata a questi eventi! Lo riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Guida Weekend 10 Eventi