Un nuovo weekend bolognese e il Natale che si avvicina sempre di più e molto velocemente: oltre ai negozi già ben addobbati per le feste (e il black-friday con tutte le sue offerte) i mercatini a tema ci sono già quasi tutti e tra profumi di biscotti e vin brulè e i banchetti con i personaggi del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere fra mercatini, canali e atmosfere natalizie