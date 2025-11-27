Guerra Ucraina proseguono le trattative ma è bufera sull'uomo di Trump Witkoff | Sta dalla parte della Russia Gli aggiornamenti live

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie in diretta sulla guerra in Ucraina e sui negoziati per la pace con la Russia. Prime aperture da Mosca: "In corso un processo serio". Zelensky agli alleati: "Inasprire sanzioni se la Russia respinge sforzi di pace". Bufera sull'inviato speciale Usa Steve Witkoff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

