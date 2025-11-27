Guerra in Ucraina oltre 2.800 scuole distrutte | Unicef chiede sostegno internazionale all’istruzione

Orizzontescuola.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati diffusi dall’Unicef, dall’inizio della guerra su vasta scala nel febbraio 2022 almeno 2.800 strutture scolastiche in Ucraina sono state danneggiate o distrutte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

