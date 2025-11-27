Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la Germania ha elaborato un piano per prepararsi a un’eventuale guerra con la Russia, prevedendo il dispiegamento fino a 800 mila soldati della Nato sul fronte orientale. Il progetto, noto come Operation Plan Germany o Oplan Deu, è un documento classificato di 1.200 pagine sviluppato circa due anni e mezzo fa da 12 alti ufficiali in un complesso militare a Berlino. Il piano dettaglia il trasporto di truppe tedesche, americane e di altri Paesi Nato verso il fronte, includendo porti, fiumi, ferrovie, strade, oltre alle modalità di rifornimento e protezione durante l’avanzata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Guerra in Ucraina, il piano tedesco secondo il Wall Street Journal