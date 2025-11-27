Guerra in Ucraina il piano tedesco secondo il Wall Street Journal
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la Germania ha elaborato un piano per prepararsi a un’eventuale guerra con la Russia, prevedendo il dispiegamento fino a 800 mila soldati della Nato sul fronte orientale. Il progetto, noto come Operation Plan Germany o Oplan Deu, è un documento classificato di 1.200 pagine sviluppato circa due anni e mezzo fa da 12 alti ufficiali in un complesso militare a Berlino. Il piano dettaglia il trasporto di truppe tedesche, americane e di altri Paesi Nato verso il fronte, includendo porti, fiumi, ferrovie, strade, oltre alle modalità di rifornimento e protezione durante l’avanzata. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
#Putin sul piano di pace #Usa per la fine della guerra in #Ucraina: "Può costruire base per accordi futuri, siamo pronti a discuterne seriamente" Vai su X
Podolyak: “L’Ucraina è favorevole al piano della Casa Bianca. Ora la Russia dica se ferma la guerra” Guarda l’intervista a Podolyak e segui tutti gli aggiornamenti https://www.rainews.it/maratona/2025/11/ucraina-guerra-nuovo-piano-trump-accordo-vicino- - facebook.com Vai su Facebook
Guerra alla Russia? Ecco Oplan Deu, il piano segreto della Germania (con 800mila soldati) per il confitto con Mosca - 'Oplan deu', il piano segreto della Germania per la guerra contro la Russia. Si legge su msn.com
Ucraina, Wsj: "La Germania prepara un piano segreto in caso di guerra con la Russia" - Nel 2022 alti ufficiali tedeschi a Berlino hanno messo a punto un piano segreto per una guerra con la Russia. Lo riporta affaritaliani.it
Oplan Deu, il piano segreto della Germania per la guerra con la Russia - È il piano segreto della Germania per la guerra contro la Russia. Scrive iltempo.it