Prato, 27 novembre 2025 – Quattro arresti nell’ambito della “ guerra della droga ” che a Prato vede contrapposte gang di marocchini, albanesi e pakistani. Il giudice per le indagini preliminari ha firmato quattro ordinanze di custodia cautelare che sono state eseguite dalla polizia fra mercoledì sera e giovedì mattina. Gli arresti riguardano due marocchini di 22 e 25 anni, un pakistano di 34 anni e un albanese di 38 anni. Le spedizioni punitive. Al centro dell’indagine ci sono due spedizioni punitive che risalgono all’8 e al 22 agosto scorsi. Il primo nei confronti di un pakistano ventunenne e il secondo contro tre pakistani di età compresa fra i 19 e i 35 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guerra della droga, aggressioni a colpi di machete, coltelli e pistole. Quattro arresti