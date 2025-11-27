Guerra alla Russia? Ecco Oplan Deu il piano segreto della Germania con 800mila soldati per il confitto con Mosca

'Oplan deu', il piano segreto della Germania per la guerra contro la Russia. Alcuni alti ufficiali tedeschi - una decina circa - si sono riuniti due anni e mezzo fa in un complesso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

