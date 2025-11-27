Gudmundsson appello respinto Confermata l' assoluzione
Virtualmente conclusa la vicenda che ha portato in tribunale il giocatore islandese accusato di "cattiva condotta sessuale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Fiorentina, in Conference League i viola dovranno fare a meno di Gudmundsson: il centrocampista islandese convocato per l’appello giudiziario Vai su X
Gudmundsson, appello respinto. Confermata l'assoluzione - Virtualmente conclusa la vicenda che ha portato in tribunale il giocatore islandese accusato di "cattiva condotta sessuale" ... Riporta msn.com
Fiorentina, processo Gudmundsson: è arrivata la decisione finale! - AEK Atene, arrivano ottime notizie per Albert Gudmundsson e tutto l’ambiente Viola. Scrive fantamaster.it
Fiorentina, buone notizie per Gudmundsson: respinto l'appello contro l'assoluzione - L'attaccante della Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo per le vicende extra- calciomercato.com scrive