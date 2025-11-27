Gudmundsson appello respinto Confermata l' assoluzione

Gazzetta.it | 27 nov 2025

Virtualmente conclusa la vicenda che ha portato in tribunale il giocatore islandese accusato di "cattiva condotta sessuale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gudmundsson appello respinto confermata l assoluzione

© Gazzetta.it - Gudmundsson, appello respinto. Confermata l'assoluzione

