Guardia di Finanza e Ordine dei Commercialisti di Modena | un confronto operativo per rafforzare i presìdi antiriciclaggio
Nel pomeriggio del 26 novembre, la sede modenese dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha accolto un incontro formativo dedicato a uno dei temi più delicati e strategici per l’economia contemporanea: il sistema antiriciclaggio e l’insieme dei presìdi organizzativi richiesti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Guardia di Finanza scopre omissioni previdenziali e appropriazioni indebite nei confronti dei braccianti: operazioni tra Policoro, Tursi, Scanzano Jonico e Rotondella - facebook.com Vai su Facebook
La caserma Piave, sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, in arancione - colore simbolo della campagna “UNiTE 2025, Orange the World”, promossa da UN Women Italy - per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Vai su X
Ieri a Modena incontro formativo sul sistema antiriciclaggio e i presidi organizzativi adottati - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, in attuazione del protocollo d’intesa stipulato a livello centrale tra il Comando ... Secondo sassuolo2000.it
Antiriciclaggio per gli studi notarili, il convegno della Guardia di finanza sui nuovi adempimenti - L’evento organizzato nell’ambito del protocollo di intesa siglato tra il Comando generale del Corpo e il Consiglio nazionale del Notariato: «Occasione di confronto tra le due istituzioni» ... Da ilpiacenza.it
Truffa del superbonus, arrestati due commercialisti e un imprenditore - Profitti illeciti con crediti di imposta su falsi stati di avanzamento dei lavori. Riporta rainews.it