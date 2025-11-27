Guardia di Finanza e Ordine dei Commercialisti di Modena | un confronto operativo per rafforzare i presìdi antiriciclaggio

Nel pomeriggio del 26 novembre, la sede modenese dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha accolto un incontro formativo dedicato a uno dei temi più delicati e strategici per l’economia contemporanea: il sistema antiriciclaggio e l’insieme dei presìdi organizzativi richiesti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

