Nel pomeriggio del 26 novembre, la sede modenese dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha accolto un incontro formativo dedicato a uno dei temi più delicati e strategici per l’economia contemporanea: il sistema antiriciclaggio e l’insieme dei presìdi organizzativi richiesti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Guardia di Finanza e Ordine dei Commercialisti di Modena: un confronto operativo per rafforzare i presìdi antiriciclaggio