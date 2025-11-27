GTA 6 e il caso del finto leak | quando l’Intelligenza Artificiale rende l’illusione indistinguibile dalla realtà

Un filmato che mostrava Lucia, protagonista di GTA 6, mentre camminava sotto una pioggia battente in un ambiente urbano estremamente realistico, ha conquistato il web in poche ore, superando gli otto milioni di visualizzazioni in appena un giorno. Molti utenti lo hanno condiviso come probabile "filmato autentico rubato", mentre solo pochi avevano intuito che si trattasse di una creazione artificiale. Il video, diffuso dall'account Zap Actu GTA6 su piattaforme social, veniva accompagnato da indicazioni verso un server comunitario dove molti cercavano conferme sull'autenticità. Nonostante alcune segnalazioni e avvertimenti, una parte consistente dei fan ha creduto di trovarsi di fronte a un estratto vero e proprio del gioco.

