Gridare Palestina libera non è giusta causa di licenziamento Il tribunale dà ragione alla maschera cacciata dalla Scala

Gridare “Palestina libera” in un teatro, durante l’orario di lavoro, non è una giusta causa di licenziamento. Lo ha stabilito ieri il Tribunale di Milano nella sentenza con la quale ha condannato il teatro a risarcire la maschera licenziata per aver gridato il suo supporto alla Palestina. La Fondazione Teatro alla Scala dovrà rifondere alla studentessa-lavoratrice – assistita dai legali del sindacato Cub – tutte le mensilità dal giorno del licenziamento alla scadenza naturale del contratto (era a tempo determinato), inoltre dovrà pagare anche le spese di lite. L’urlo della maschera davanti a Meloni, Giorgetti e Panetta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gridare “Palestina libera” non è giusta causa di licenziamento. Il tribunale dà ragione alla maschera cacciata dalla Scala

