Grey’s anatomy 22 – scopri quando arriva su disney+

Grey’s Anatomy 22: détails sulla nuova stagione disponibile su Disney+. La ventiduesima stagione di Grey’s Anatomy fa il suo debutto in Italia a partire dal 27 novembre 2025, offrendo ai fan l’opportunità di seguire in anteprima le nuove avventure del personale del Grey Sloan Memorial Hospital su Disney+. Questo nuovo ciclo narrativo riprende gli eventi immediatamente successivi a un finale carico di tensione, promuovendo un racconto ricco di drammi, dilemmi morali e sfide professionali. ricostruzione e lotta per la sopravvivenza nel nuovo intreccio narrativo. La stagione si apre con un incidente esplosivo che ha avuto come scenario l’interno dell’ospedale, trasformando il Grey Sloan in un vero e proprio campo di emergenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Grey’s anatomy 22 – scopri quando arriva su disney+

