Greta Thunberg incontra gli operai in protesta de L' Alba ed il Collettivo GKN

Ospite d'eccezione per i lavoratori pakistani in presidio permanente davanti alla stireria L'Alba di Montemurlo: stamani 27 novembre hanno infatti ricevuto la visita di Greta Thunberg. L'attivista svedese, fanno sapere gli esponenti del sindacato Sudd Cobas Prato Firenze, si è intrattenuta con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

