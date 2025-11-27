Greta Thunberg a sorpresa al picchetto dei lavoratori di Montemurlo Le abbiamo spiegato l’ingiustizia del sistema moda

Montemurlo (Prato), 27 novembre 2025 – Oggi il presidio permanente della stireria L’Alba a Montemurlo ha ricevuto una visita inattesa: Greta Thunberg, simbolo della lotta per la giustizia climatica, si è seduta attorno al fuoco che scalda 24 ore su 24 il picchetto, per condividere parole e riflessioni con gli operai impegnati nella vertenza, dopo che da agosto sono senza stipendio. “Ci siamo seduti intorno al fuoco e insieme abbiamo parlato dell'ingiustizia dell'industria della moda – scrivono gli operai -. Le abbiamo raccontato degli scioperi e dei picchetti che stiamo portando avanti per una necessaria e urgente rivoluzione delle filiere, per restituire dignità e diritti a chi lavora”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Greta Thunberg a sorpresa al picchetto dei lavoratori di Montemurlo. “Le abbiamo spiegato l’ingiustizia del sistema moda”

