Greta Albanese e il miliziano di Hamas | la nuova provocazione alla Stazione Termini

27 nov 2025

Greta Thunberg, Francesca Albanese e un miliziano di Hamas: è questo il murale che nelle ultime ore è comparso nei pressi della Stazione Termini di Roma, in Via Giovanni Giolitti angolo Via Alfredo Cappellini, a opera di Alessandro Palombo. Il murale si inserisce nel contesto della manifestazione del 29 novembre a Roma, lo sciopero generale indetto dal sindacato Usb, quando ci saranno sia l'ex attivista ambientale che la relatrice speciale dell'Onu. L'opera si chiama " Human Shields ", ossia "scudi umani", e riprende le due donne con le braccia conserte, vestite con uniformi color kaki e una kefiah al collo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

