grave infortunio in azienda ustionato un operaio

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato ieri mattina in un’azienda situata nella frazione Frontale di Apiro. Intorno alle 8, nell’interno del complesso della ditta Fgs che, in attività in via della Figuretta, è operativa per la produzione di attrezzature per l’agricoltura, un dipendente di 56 anni, di cittadinanza marocchina, residente da tempo con la famiglia nel territorio della stessa borgata, aveva iniziato il quotidiano turno di lavoro usando la saldatrice. Per cause in fase di accertamento, da una parte dell’apparecchio si è sprigionata un’improvvisa fiammata che ha raggiunto la parte anteriore del corpo dell’uomo, rimasto ustionato dai capelli al viso, al collo e alle braccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

