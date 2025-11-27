Grande Fratello lo sfogo di Mattia Scudieri | Non è adatto alla finale chi non sa fare le Nomination VIDEO

Comingsoon.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Destabilizzato e deluso dalla motivazione con cui Anita Mazzotta lo ha nominato durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Mattia Scudieri si è sfogato con Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

