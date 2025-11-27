Grande Fratello Ivana Castorina | Anita e Jonas? Sentimento a senso unico Lei pensa solo a vincere
Dopo l'eliminazione, Ivana commenta la storia tra Anita e Jonas, convinta che l'interesse non sia reciproco. E svela quali concorrenti considera davvero autentici nella Casa. Il nono appuntamento del Grande Fratello, andato in onda lo scorso 17 novembre, si è concluso con una doppia eliminazione: a lasciare la Casa sono state Flaminia Romoli e Ivana Castorina. Per quest'ultima l'uscita è arrivata tramite un televoto flash aperto in diretta da Simona Ventura. L'ex gieffina ora non ha dubbi: Anita Mazzotta sarebbe la concorrente più stratega della Casa. Le accuse di Ivana alle ex coinquiline: "Anita e Grazia coalizzate contro di me" Rientrata nella sua vita quotidiana, dove lavora come operaia metalmeccanica, la Castorina ha rivisto le clip e i contenuti condivisi sul web. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
